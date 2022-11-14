Мешканку Харківщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Співробітники поліції підозрюють мешканку Харківської області у тому, що вона під час окупації міста Ізюм добровільно зайняла посаду начальника ветеринарної служби.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисниця організовувала роботу служби, здійснювала перевірку якості товарів та м'яса на ринках і магазинах в місті”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника окупантів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.