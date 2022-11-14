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Із херсонських СІЗО під час втечі росіян випустили в'язнів, - ЗМІ

Де знаходиться більшість із них, невідомо. 

Із херсонських СІЗО під час втечі росіян випустили в'язнів, - ЗМІ
Фото: Громадське

Під час втечі російських окупантів з Херсона втекла і призначена ними “адміністрація” СІЗО. Під час цих  подій також втекли і засуджені , котрі там утримувались.  

Про це повідомило Громадське.

Українські військові знайшли у СІЗО Херсона справи 457 засуджених. З них 15 засуджені до довічного позбавлення волі. Вони тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі, бо відбували терміни в різних колоніях, і втекли після втечі окупантів.

Втім, кілька в‘язнів вже звернулися до військових, зокрема один довічно засуджений, котрого перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва. 

Наразі невідомо, де перебувають решта в'язнів.

Також у СІЗО виявили справи 59 затриманих росіянами під час окупації Херсона.  

Окупанти забрали всіх цих людей з собою під час втечі з Херсона, за даними військових їх вивезли до Криму.

Нагадаємо, над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор. Церемонія відбулася за участі президента Володимира Зеленського.

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