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МАГАТЕ відправить експертні місії на три українські АЕС

Ще одна відвідає Чорнобильську зону.

МАГАТЕ відправить експертні місії на три українські АЕС
Рафаель Гроссі
Фото: ЕРА/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три діючі атомні електростанції в Україні, а також у Чорнобильську зону.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За запитом України, групи експертів направлять на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

Кожна місія триватиме близько тижня, але за потребою будуть організовані й інші.

“З самого початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Ми надавали обладнання для забезпечення ядерної безпеки та захисту, зробили неупереджену оцінку ситуації та надали технічну експертизу та консультації. Ми робимо цю важливу роботу у тісній співпраці з українською владою та на їхнє прохання”, – сказав Гроссі.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що на Запорізьку АЕС прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Вони мають пересвідчитися у безпечній й надійній роботі станції.

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