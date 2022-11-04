Головне за ніч. П’ятниця, 4 листопада

Відбиті атаки противника на Донеччині, ракетний удар по Запоріжжю, підсумки перевірки МАГАТЕ.

Уночі повітряні тривоги оголошувалися майже по всій Україні. У столиці ніч минула спокійно, а от ранок почався з екстрених відключень світла.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до тридцяти вильотів.

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на ранок 4 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі росіяни обстріляли ракетами С-300 Запорізьку область.

“В результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає”, –йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії завершили польову перевірку в трьох українських локаціях на запит Кабміну через звинувачення РФ щодо створення в нашій країні "брудної бомби".

“Письмові запити України до МАГАТЕ щодо направлення групи інспекторів надійшли після того, як Російська Федерація заявила про діяльність на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Водах і Південному машинобудівному заводі у Дніпрі”, – йдеться у повідомленні на сайті міжнародного агентства з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до локацій.

“Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих місцях”, – зазначає МАГАТЕ.

Інспектори також відібрали проби довкілля для аналізу у лабораторіях агентства. Аналіз проводиться з використанням надчутливих методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з ядерними матеріалами.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні від 3 листопада зазначив, що висновок МАГАТЕ цілком очевидний.

Росія офіційно заявила про причетність Великобританії до “атаки на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі”.

3 листопада МЗС Росії викликало британського посла у Москві Дебору Броннерт.

“Послу було заявлено рішучий протест у зв'язку з активною участю британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів сил спеціальних операцій України, зокрема з метою проведення диверсійних операцій на морі. При цьому було наведено конкретні факти такої активності Лондона”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни заявили також, що у серпні-вересні “в акваторії Дніпровського лиману, за 3 км на південь від м. Очаків британські військові інструктори (близько 15 осіб) навчали військовослужбовців ЗСУ управляти безпілотними підводними апаратами (БПА), призначеними для ураження кораблів”.

Окрім того, вони переконані, що “ВМС Великобританії також передали українській стороні певну кількість БПА”.

Нагадаємо, у Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів. Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників". Він стверджує, що жоден обʼєкт уражено не було.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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