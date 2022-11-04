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Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"

Британські військові інструктори навчали військовослужбовців ЗСУ управляти безпілотними підводними апаратами, призначеними для ураження кораблів, заявили дипломати окупантів.

Росія офіційно заявила про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі"
Фото: EPA/UPG

Росія офіційно заявила про причетність Великобританії до “атаки на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі”.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ окупантів.

Так, МЗС Росії 3 листопада викликало британського посла у Москві Дебору Броннерт.

“Послу було заявлено рішучий протест у зв'язку з активною участю британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів сил спеціальних операцій України, зокрема з метою проведення диверсійних операцій на морі. При цьому було наведено конкретні факти такої активності Лондона”, – йдеться у повідомленні.

У демарші наголошувалося, що “такі конфронтаційні дії британців загрожують ескалацією ситуації та можуть призвести до непередбачуваних та небезпечних наслідків”.

Росіяни заявили також, що у серпні-вересні “в акваторії Дніпровського лиману, за 3 км на південь від м. Очаків британські військові інструктори (близько 15 осіб) навчали військовослужбовців ЗСУ управляти безпілотними підводними апаратами (БПА), призначеними для ураження кораблів”.

Окрім того, вони переконані, що “ВМС Великобританії також передали українській стороні певну кількість БПА”.

Нагадаємо, у Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів. Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників". Він стверджує, що жоден обʼєкт уражено не було.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

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