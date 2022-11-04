Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Остін заявив, що українські війська можуть відбити Херсон у росіян

Це буде серйозною поразкою для РФ.

Остін заявив, що українські війська можуть відбити Херсон у росіян
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити стратегічне південне місто Херсон у російських військ.

Про це пише Reuters.

Він зауважив, що це буде серйозною поразкою для Росії.

Видання зазначає, що у своїх найоптимістичніших коментарях щодо українського контрнаступу голова Пентагону висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російські війська.

“Щодо питання про те, чи зможуть українці захопити територію, що залишилася на західному березі Дніпра та в Херсоні, я безперечно вірю, що у них є можливість це зробити”, – сказав Остін на пресконференції.

Нагадаємо, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також