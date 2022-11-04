Остін заявив, що українські війська можуть відбити Херсон у росіян

Це буде серйозною поразкою для РФ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити стратегічне південне місто Херсон у російських військ.

Про це пише Reuters.

Він зауважив, що це буде серйозною поразкою для Росії.

Видання зазначає, що у своїх найоптимістичніших коментарях щодо українського контрнаступу голова Пентагону висловив упевненість у здатності ЗСУ відбити російські війська.

“Щодо питання про те, чи зможуть українці захопити територію, що залишилася на західному березі Дніпра та в Херсоні, я безперечно вірю, що у них є можливість це зробити”, – сказав Остін на пресконференції.

Нагадаємо, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.