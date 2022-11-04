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Вчителям Києва передали майже 2 тисячі нових хромбуків, - КМДА

Хромбуки будуть використовуватись у роботі педагогів під час організації дистанційного навчання.

Вчителям Києва передали майже 2 тисячі нових хромбуків, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

В рамках ініціативи “Ноутбук кожному вчителю” столичні педагоги  отримали майже дві тисячі нових хромбуків.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Онлайн навчання можливе і в класах, де діти навчаються очно. Для реалізації такого підходу заклади освіти мають бути забезпечені необхідною технікою для віртуальної присутності дитини на навчанні. Ми вдячні нашим західним партнерам за підтримку вчителів та учнів Києва”, – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що хромбуки будуть використовуватись у роботі педагогів під час організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. 

Ініціатива “Ноутбук кожному вчителю” реалізується Міносвіти з компанією Google та за підтримки ЮНЕСКО. 

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про те, що станом на зараз 72% українських шкіл готові до очного навчання.

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