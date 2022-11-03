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Над Нікопольським районом фіксується проліт дронів-камікадзе, - Євтушенко

Мешканців району просять повідомляти про час, місце і напрямок польоту дронів.

Над Нікопольським районом фіксується проліт дронів-камікадзе, - Євтушенко
Фото: Сайт президента

Російські окупанти ввечері 3 листопада намагаються атакувати Дніпропетровську область іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

“Над районом фіксується проліт дронів-камікадзе. Якщо чуєте - повідомляйте час, місце і орієнтовний напрямок польоту”, - написав Євтушенко.

Він додав, що інформацію по дронам можна повідомляти в коментарях під його повідомленням, в приватні повідомлення, або сюди - @guchidefences_bot.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, у Кривому Розі російський дрон-камікадзе влучив у обʼєкт енергетичної інфраструктури. Руйнування були значними, декілька районів міста залишились без світла та води.

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