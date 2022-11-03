Від розривів мін пошкодило трактор в місцевому фермерському господарстві.

3 листопада опівдні росіяни накрили мінометним вогнем Білопільську громаду Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, окупанти стріляли по житлових будинках.

"Прильоти були якраз по будинкам мирних мешканців. Загалом 30 мін розірвалося на прикордонні. Є руйнування в 6 приватних оселях. У будинку культури наскрізь пробитий дах, вибиті всі вікна", - розповів Живицький.

Керівник ОВА додав, що осколками від розривів мін пошкодило трактор у місцевому фермерському господарстві.

Нагадаємо, упродовж 2 листопада окупанти сім разів обстріляли Сумську область – на її громади випустили понад 140 різних снарядів та мін.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини були пошкоджені приватні будинки і електромережі.