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Київським педагогам передали майже дві тисячі хромбуків

Пристрої розподілять між закладами освіти для забезпечення неперервності роботи вчителів і дистанційного навчання.

Київським педагогам передали майже дві тисячі хромбуків
Фото: Telegram/Сергій Шкарлет

Педагогам Києва передали сьогодні майже дві тисячі хромбуків. 

Про це повідомив у своєму Telegram міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, пристрої розподілять між закладами освіти для забезпечення неперервності роботи вчителів та дистанційного навчання. Загалом області України запланували забезпечити 50 тисячами хромбуків. Наразі розвезли понад 35 тисяч.

Передали ноутбуки в гімназії у Голосіївському районі Києва за участі представників партнерів - компанії Google та ЮНЕСКО, а також влади столиці.

Нагадаємо, за даними Міністерства цифрової трансформації, 28 жовтня 9 000 ноутбуків отримали шість областей України, а 31 жовтня ще 5 тисяч хромбуків надійшло до Житомирської області й столиці.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Обговорили потребу в ноутбуках і планшетах для дітей, які покинули домівки через війну та змушені навчатися онлайн.

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