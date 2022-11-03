СБУ викрила чиновника на Черкащині, який закликав до підтримки ворожих військ та знищення українців

Поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку.

Контррозвідка СБУ викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" він наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі.

Відкрито підтримуючи політику агресора він планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону.

Під час обшуку, за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) КК України. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше на Черкащині СБУ викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до підрозділу кадировців. Він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб.