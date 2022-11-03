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З Херсонської ОДА зник російський триколор

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, є дані про зняття деяких блокпостів в області. 

З Херсонської ОДА зник російський триколор
Фото: Братчук telegram

З будівлі Херсонської обласної адміністрації, захопленої окупантами, зник встановлений ними російський прапор.

Фото у Телеграм навів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Херсон. Без російської ганчірки на будівлі ОДА. Степанівка, Чорнобаївка, Білозерка – знято блок-пости (є така інфа)", – сказав Братчук.

У Херсонській області продовжують активні бої. Окупанти примусово виселяють українців з осель, натомість розміщуючи там мобілізованих, перекинутих на війну. Крім того, триває депортація, яку росіяни назвали "евакуацією". 

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