З Херсонської ОДА зник російський триколор

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, є дані про зняття деяких блокпостів в області.

З будівлі Херсонської обласної адміністрації, захопленої окупантами, зник встановлений ними російський прапор.

Фото у Телеграм навів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Херсон. Без російської ганчірки на будівлі ОДА. Степанівка, Чорнобаївка, Білозерка – знято блок-пости (є така інфа)", – сказав Братчук.

У Херсонській області продовжують активні бої. Окупанти примусово виселяють українців з осель, натомість розміщуючи там мобілізованих, перекинутих на війну. Крім того, триває депортація, яку росіяни назвали "евакуацією".