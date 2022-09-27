СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині СБУ викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до підрозділу кадирівців

Він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб.

На Черкащині СБУ викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до підрозділу кадирівців
Фото: пресцентр СБУ

На Черкащині "переселенець" із Луганщини виправдовував ракетні удари РФ та планував приєднатися до бойового підрозділу кадирівців. Його викрила СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "Ахмат" (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці.

"Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання – проводити підривну діяльність на території регіону", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу.

Встановлено, що після цього він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ і виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, перед судом постане російський агент, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на Півдні. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також