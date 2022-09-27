На Черкащині СБУ викрила прихильника РФ, який планував приєднатися до підрозділу кадирівців

Він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб.

На Черкащині "переселенець" із Луганщини виправдовував ракетні удари РФ та планував приєднатися до бойового підрозділу кадирівців. Його викрила СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Поплічник агресорів поширював прокремлівську пропаганду, виправдовував ворожі дії окупантів і планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення "Ахмат" (більше відомого як ОМОН) Росгвардії у Чеченській республіці.

"Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання – проводити підривну діяльність на території регіону", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сєвєродонецька, який у липні цього року переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу.

Встановлено, що після цього він часто висловлювався серед місцевих жителів на підтримку вторгнення РФ і виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників.

Співробітники СБУ запобігли злочинним намірам фігуранта. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, перед судом постане російський агент, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на Півдні. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій.