Росія гатила по Дніпропетровській області реактивними снарядами і артилерією

За попередніми даними, поранених немає.

Уночі 27 вересня російська армія знову обстріляла цивільні обʼєкти Дніпропетровської області. Вогонь вівся артилерією і реактивними снарядами. Прилетіло майже 90 снарядів.

Ударів було завдано по Нікопольському району: Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Про це голова ОВА Валентин Резніченко повідомив у Телеграм.

"Попередньо, людей не зачепило. У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди, автівки. У Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач. Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися. У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм Обстріл Дніпропетровської області

Дніпропетровська область зазнає обстрілів щоденно, особливо – Нікопольський і Криворізькій райони. Учора вдень росіяни атакували Кривий Ріг ракетою повітряного базування Х-59. Було влучання в аеропорт – його подальше використання неможливе. У Марганці від обстрілу артилерії було поранено мирну людину.