Росіяни розповсюджують фейк, що "ЗСУ обмежували мирним мешканцям доступ до ресурсів у місцях бойових дій"

ЗМІ Росії розповсюджують фейк, що “ЗСУ не допомагали мирним мешканцям у місцях бойових дій, а також обмежували їм доступ до ресурсів”.

“Наприклад, у Маріуполі люди не могли отримати питну воду, оскільки її джерела контролювали українські бійці”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окрім того, постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що “присутність МАГАТЕ дозволяє забезпечити суттєво об’єктивнішу картину стану справ на Запорізькій АЕС”. “Місця для українських та західних спекуляцій щодо цього стає дедалі менше”, – йдеться у його дезінформації.

І маніпуляція окупантів – заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, “Росія за різними лініями знову і знову закликає США не наближати обстановку навколо України до небезпечної межі”. На думку Рябкова, “США заперечують будь-який альтернативний погляд на ситуацію (на ТОТ України) і лише тиражують погрози”.

Нагадаємо, постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що мобілізація у Росії “викликана не слабкістю, а необхідністю дати пропорційну відповідь на дедалі більші загрози зі Заходу”.