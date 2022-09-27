Зеленський показав фото зруйнової Салтівки у Харкові

“Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія".

Президент України Володимир Зеленський показав фото зруйнового російською армією житлового масиву Салтівка у Харкові.

Фото: Твіттер Зеленського

“Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Натомість кожна ракета наближає Росію до міжнародної ізоляції, економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження”, – написав президент у Твіттері.

Фото: Твіттер Зеленського

Фото: Твіттер Зеленського

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.