Під обстріл потрапили вагони-рефрижератори з убитими окупантами.

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", – написав Братчук.

Раніше сьогодні вночі російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова. В результаті сталася пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 55 000 окупантів. За шість місяців війни, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, разом із пораненими і дезертирами армія РФ втратила понад 80 000 осіб.

Однак, в Міноборони РФ стверджують, що РФ втратила в Україні менше 6 тис. солдатів. Таку цифру озвучив Сергій Шойгу у зверненні після виступу Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію.