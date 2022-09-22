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Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових

Під обстріл потрапили вагони-рефрижератори з убитими окупантами.

Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Харків, обстріл вокзалу
Фото: t.me/Bratchuk_Sergey/19125

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Харкова і знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх же військових.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", – написав Братчук.

Раніше сьогодні вночі російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова. В результаті сталася пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 55 000 окупантів. За шість місяців війни, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, разом із пораненими і дезертирами армія РФ втратила понад 80 000 осіб.

Однак, в Міноборони РФ стверджують, що РФ втратила в Україні менше 6 тис. солдатів. Таку цифру озвучив Сергій Шойгу у зверненні після виступу Володимира Путіна, який оголосив часткову мобілізацію.

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