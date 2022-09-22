Попри мобілізацію у РФ Україна може звільнити ще більше окупованих територій до зими, – ISW

Мобілізації може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень сил окупантів.

Оголошення російським президентом Володимиром Путіним “часткової мобілізації” показало багато проблем, з якими РФ стикається під час невдалого вторгнення в Україну і які Москва навряд чи зможе вирішити у найближчі місяці.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Наказ Путіна мобілізувати частину “підготовленого” резерву Росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, не забезпечить Росії значну бойову силу протягом місяців”, – йдеться у звіті.

Цього може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати окупантів. Водночас, чи це так – наразі точно не зрозуміло.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що нарощення сил відбуватиметься, ймовірно, поетапно. Тобто раптового припливу російських військ, який може різко змінити хід війни, не буде.

“Таким чином, часткова мобілізація у Росії не позбавить Україну можливості звільнити ще більше окупованих територій до зими”, – додали аналітики.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів.

При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.