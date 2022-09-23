Російські окупанти обстрілами Миколаєва пошкодили 9 приватних будинків, у семи з них, окрім вікон, побитий дах, а в приміщеннях обвалилась стеля.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Значно постраждали 5 багатоповерхівок. У них вибиті майже всі вікна, понівечені балкони”, - написав Сєнкевич.

Крім того, руйнувань зазнали магазин, кафе, банк, клініка та офіси.

Сєнкевич додав, що одна з ракет розірвалась на території драматичного театру. В результаті був зруйнований паркан, ударною хвилею та уламками вибило вікна, приміщення засипало склом та сміттям.

Росіяни також поцілили по портовій інфраструктурі міста та складських приміщеннях.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві викрили агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури.