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Вчорашніми обстрілами у Миколаєві пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки

Росія продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Вчорашніми обстрілами у Миколаєві пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти обстрілами Миколаєва пошкодили 9 приватних будинків, у семи з них, окрім вікон, побитий дах, а в приміщеннях обвалилась стеля.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Значно постраждали 5 багатоповерхівок. У них вибиті майже всі вікна, понівечені балкони”, - написав Сєнкевич. 

Крім того, руйнувань зазнали магазин, кафе, банк, клініка та офіси.

Сєнкевич додав, що одна з ракет розірвалась на території драматичного театру. В результаті був зруйнований паркан, ударною хвилею та уламками вибило вікна, приміщення засипало склом та сміттям. 

Росіяни також поцілили по портовій інфраструктурі міста та складських приміщеннях. 

Нагадаємо, раніше в Миколаєві викрили агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури.

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