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Росіяни обстріляли ще дві громади Сумщини, є потерпілі, - Живицький

Від вибухів у Хотинській ОТГ постраждали дві жінки й чоловік.

Росіяни обстріляли ще дві громади Сумщини, є потерпілі, - Живицький
Фото: Facebook/Дмитро Живицький

Сьогодні близько 16-ої години російські загарбники обстріляли ще дві громади на Сумщині.

Про це повідомив у соцмережах керівник ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, по Миропіллю рашисти випустили 120-міліметрові міни.

"Вибухами знову пошкодили майно мирних мешканців. Побиті шибки, паркани, стіни хат і господарських приміщень. Уламками, на одному з подвір'їв вбило курей. Серед людей, на щастя, постраждалих немає", - розповів очільник Сумщини.

Також під ворожий обстріл потрапила Хотинська громада. 

"Близько 16 години армійці РФ випустили 18 снарядів по прикордонним селам громади. Від вибухів постраждали дві жінки та чоловік у самій Хотині. Усі - цивільні, мешканці громади", - додав Живицький.

Потерпілі отримали вогнепальні поранення, переломи кінцівок, мінно-вибухові травми та осколкові ураження. Людей госпіталізували.

Керівник ОВА додав, що обстріли відбувалися з російських сіл Гордєєвка та Ніколаєво-Дар’їно. В результаті у громаді було пошкоджено місцеве підприємство, приватний будинок та дві автівки.

Нагадаємо, нині російські окупанти випустили опівдні 26 мін по одному із прикордонних сіл Сумщини. Було поранено одну жительку.

Вчора під ворожий обстріл потрапили три громади області.

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