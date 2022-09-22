Жителів окупованого Енергодара, яких росіяни примусять голосувати, просять повідомляти про це на "гарячі лінії"

Влада закликала людей за можливості залишитися вдома і не відчиняти двері незнайомцям.

Жителів Енергодара, яких окупанти змусять іти на "псевдореферендум", влада міста просить звертатися опісля на "гарячі лінії".

На цьому наголосив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Він оприлюднив номери телефонів, на які можуть телефонувати енергодарці:

"гаряча лінія" Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації - 0800503508 ;

; цілодобова "гаряча лінія" з кризових питань Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - 1548 ;

; "гаряча лінія" Національної поліції України - 0800 500 202.

Також Орлов наголосив, аби жителі міста уникали перебування поряд з місцями проведення "голосування", а за можливості залишалися вдома та не відчиняли двері незнайомим людям.

"Напередодні запланованого окупантами шабашу, який їх збочений світогляд дозволяє називати "референдумом", просимо вас бути максимально обережними та відповідальними... При цьому пам'ятайте, що ваші життя та здоров'я є найвищою цінністю! Тому, у разі виникнення реальної загрози, виконуйте вказівки бойовиків російських окупаційних сил, не наражайте себе та близьких на небезпеку", - підкреслив Орлов.

Нагадаємо, 20 вересня нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії.

Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у псевдореферендумах.