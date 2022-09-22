Росія завдала по Україні чотири ракетні й 17 авіаударів, здійснила понад два десятки обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах трьох населених пунктів.

За добу Росія завдала чотири ракетні та 17 авіаударів. Також рашисти здійснили понад 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Про йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Через обстріли постраждала інфраструктура понад трьох десятків населених пунктів, Це Пришиб, Спірне, Веселе, Мар’їнка, Бахмут, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Запоріжжя, Кривий Ріг, Первомайськ, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Тим часом підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.

Також українська авіація уразила десять районів зосередження живої сили і військової техніки РФ та дві позиції зенітних ракетних комплексів. А підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по чотирьох пунктах управління рашиств, двох районах зосередження особового складу та військової техніки, трьох позиціях ППО, позиції артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 22 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;

росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області; на Слобожанському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка; на Краматорському рашисти накрили вогнем Богородичне, Яцьківку, Ярову, Тетянівку, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівку, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;

рашисти накрили вогнем Богородичне, Яцьківку, Ярову, Тетянівку, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівку, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок; на Бахмутському під ворожі обстріли потрапили Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;

під ворожі обстріли потрапили Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ; на Авдіївському загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;

загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому окупаційні війська активних дій не проводили, разом з тим здійснили артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка;

та окупаційні війська активних дій не проводили, разом з тим здійснили артилерійські обстріли по населених пунктах Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка; на Південнобузькому вогневого впливу росіян зазнали понад 37 населених пунктів.

Нагадаємо, нині росіяни випустили майже три десятки мін по прикордонному селі Сумщини.

Також РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Під обстріл потрапили парк у центрі міста, телевежа і обʼєкт енергетичної інфраструктури. Загинув чоловік. Росіяни стріляли з С-300.