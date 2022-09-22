МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН

Два дні в Інституті ядерних досліджень НАН України та на Чорнобильській АЕС представники МАГАТЕ проводили інспекції.
Про це інформує у Facebook Державна інспекція ядерного регулювання України.
"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться в повідомленні.
Сьогодні в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу.
Головна мета проведення інспекцій – перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності.
Нагадаємо, 15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська.
Сьогодні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі анонсував ще один візит в Україну.