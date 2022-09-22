У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію мільйона людей, – ЗМІ

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах РФ, які б мали бачити указ, його повний текст до них не надходив.

У сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерело в адміністрації президента РФ.

"Цифру кілька разів виправляли і зрештою зупинилися на мільйоні", – наводять цитату джерела журналісти.

Вони зазначають, що сьомий пункт указу Путіна призначений "для службового користування" і офіційно про його зміст відомо лише те, що в ньому зазначено кількість людей, які можуть бути призвані до армії. Повідомляється, що про це говорив речник президента Дмитро Пєсков.

Міністр оборони РФ Шойгу стверджував, що у межах оголошеної часткової мобілізації планується призвати до армії 300 000 осіб.

Пєсков, коментуючи указ, послався саме на інтерв’ю міністра оборони, у якому йдеться про таку кількість людей.

Джерело також розповіло, що міноборони РФ просило засекретити весь текст указу президента про мобілізацію, але у результаті гриф "для службового користування" отримав лише його сьомий пункт.

Пізніше видання повідомило, що Пєсков назвав неправдивою інформацію про призов до армії мільйона людей.

Також, за повідомленнями джерел у кількох міністерствах, які б мали бачити указ, його повний текст до них не надходив і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.

Нагадаємо, Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Пункт щодо чисельності мобілізованих засекречено. Пізніше Шойгу назвав цифру в 300 000 осіб.

Деякі росіяни почали виходити на мітинги проти путінської мобілізації, їх затримує поліція.