МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська

Із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.

На сьогоднішньому закритому засіданні МАГАТЕ було ухвалено резолюцію щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Агентство вимагає від Росії вивести звідти своїх військових і припинити обстріли станції, повідомляє Reuters.

Це вже друга резолюція МАГАТЕ щодо ЗАЕС. Їх запропонували Канада і Польща від імені України, оскільки представники нашої держави не входять в складі правління агентства.

Із 35 учасників 26 підтримали резолюцію, семеро утрималося (Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія і Пакистан). Проти висловилися Росія та Китай.

Також у резолюції йдеться, що окупація ЗАЕС Росією значно підвищує ризик ядерної аварії.

Нагадаємо, 12 вересня у Віденському міжнародному центрі розпочалося регулярне засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), у центрі уваги якого – ситуація навколо Запорізької АЕС.

У березні агентство провело засідання та ухвалило резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йшлося про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.