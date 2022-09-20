Закликаю українських громадян не брати участь у жодних "референдумах”, – Верещук

Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає українців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у псевдореферендумах.

Про це Верещук заявила під час національного телемарафону UArazom.

"Я вкотре закликаю наших громадян, українських громадян, які зараз вимушено перебувають на ТОТ, не брати участь у жодних "референдумах", ігнорувати, не йти, не брати участь у "дільничних комісіях", чи як вони це називають. Взагалі ігнорувати цей процес, і тим самим допомогти армії, і допомогти собі", – наголосила Верещук.

За її словами, уряд рекомендував Верховній Раді невідкладно розглянути законопроєкт, де передбачена відповідальність за примушення до паспортизації.

"Якщо держслужбовець, громадянин України отримає такий паспорт, то він буде покараний від 10 до 15 років. Якщо буде проводитись пропаганда російського паспорта, то люди будуть покарані від 5 до 8 років. Якщо буде здійснюватися примус, то ті, хто буде здійснювати примус, можуть отримати до 12 років", – сказала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа пишуть, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня. Коли саме – невідомо.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення РФ псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю.