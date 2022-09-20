У захопленому Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України

Окупанти заарештували підлітків, які співали український гімн у тимчасово захопленому Маріуполі.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

“В Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті – бути”, – наголосив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя опублікував сюжет російських ЗМІ про арешт підлітків.

Нагадаємо, російські окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію до лав своєї армії. Вже є випадки загибелі мобілізованих таким чином мешканців Маріупольщини.