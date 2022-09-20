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У захопленому Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України

Підлітків “здали” жителі Маріуполя.

У захопленому Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України
Фото: скрін відео

Окупанти заарештували підлітків, які співали український гімн у тимчасово захопленому Маріуполі.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

“В Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті – бути”, – наголосив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя опублікував сюжет російських ЗМІ про арешт підлітків.

 

Нагадаємо, російські окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію до лав своєї армії. Вже є випадки загибелі мобілізованих таким чином мешканців Маріупольщини.

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