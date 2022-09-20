Росія перекидає в Україну підрозділи із Сирії та має значні втрати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Із території Херсонщини на ТОТ Донеччини привезли два великогабаритні вантажні авто з тілами загиблих окупантів.

Успішні дії підрозділів Сил оборони України призводять до значних втрат російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Так, лікувальні заклади Горлівки переповнені важкопораненими рашистами. А території Херсонщини на ТОТ Донеччини привезли два великогабаритні вантажні авто з тілами загиблих росіян із 1 армійського корпусу. Наразі обсяг втрат загарбників уточнюється.

Щоб поповнити втрати, а також через невдалу приховану мобілізацію на РФ Військово-політичне керівництво Росії ухвалило рішення вивести із Сирії підрозділи 217-го парашутно-десантного полку, щоб перекинути в Україну.

Тим часом підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Також упродовж поточної доби українська авіація уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки росіян та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один ворожий БпЛА.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 30 об’єктах окупантів - по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Загальні втрати загарбників уточнюються.

У той же час росіяни завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Через терористичні дії окупантів постраждала інфраструктура більш ніж 20 населених пунктів - Слов’янська, Сіверська, Соледара, Бахмута, Вугледара, Степного, Нікополя та Очакова. У населеному пункті Печеніги рашисти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, однак успіху не мали.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 20 вересня така:

на Волинському та Поліському - без змін;

та - без змін; на Сіверському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області; на Слобожанському рашисти накрили вогнем райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;

рашисти накрили вогнем райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка; на Краматорському під ворожі обстріли потрапили населені пункти Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

під ворожі обстріли потрапили населені пункти Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка; на Бахмутському загарбники завдали ударів по територіях населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

загарбники завдали ударів по територіях населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському під ворожі обстріли потрапили Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;

під ворожі обстріли потрапили Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське; на Запорізькому вороги обстріляли населені пункти Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське;

вороги обстріляли населені пункти Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське; на Південнобузькому обстрілів з боку окупаційних військ зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у меблевий цех.

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