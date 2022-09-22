Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти розбили міст у Бахмуті

Один з районів Бахмута тепер практично ізольований від міста.

Російські окупанти розбили міст у Бахмуті
Фото: Юлій Терехов

Сьогодні вдень, близько 11:00, російські окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на прес-секретаря 58-ї бригади Юлія Терехова.

"Пожежна або швидка до цивільних на той бік уже навряд приїде. Росіяни намагаються знищити місто, інфраструктуру, порушити логістику. Але героїчна оборона Бахмута триває", - повідомив Терехов.

Зазначається, що розбитий міст з'єднував дві частини міста, і тепер район Бахмута, що розташований за річкою з боку наступу росіян (місцеві називають його Забахмутовкою), залишився практично ізольованим.

Як припускають військові, росіяни випустили по мосту надпотужну ракету, котра не просто пошкодила, а повністю зруйнувала міст. 

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня росіяни активно обстрілювали Бахмут Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку, під завалами перебувають люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також