На півдні ЗСУ збили 5 дронів-камікадзе, уражено два пункти управління ворога

Знищено три осередки ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах.

На півдні українська авіація за добу завдала 13 ударів по ворогу. Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе (іранського виробництва, - ред.), скерованих ворогом по наших позиціях.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань.

У Бериславі та Новій Каховці уражено два пункти управління ворога, три осередки ворожих сил та техніки – в Херсонському й Каховському районах і склад з боєприпасами – в Бериславському.

“Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, підтверджено успішне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового.

Наразі підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, три крупнокаліберні гаубиці “Мста-Б” та “Мста-С”, два танки та дві одиниці іншої авто-бронетехніки.

Нагадаємо, 21 вересня ЗСУ знищили ще 400 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 55 510 військових.