​За добу ЗСУ знищили ще 400 окупантів, дев’ять танків та гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 55 510 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.09 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 55 510 (+400) осіб;
- танків – 2236 (+9) од.;
- бойових броньованих машин – 4776 (+28) од.;
- артилерійських систем – 1341 (+1) од.;
- РСЗВ – 318 (+0) од.;
- засобів ППО – 169 (+1) од.;
- літаків – 253 (+0) од.;
- гелікоптерів – 218 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) од.;
- крилатих ракет – 240 (+1) од.;
- кораблів / катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од.;
- спеціальної техніки – 125 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових.