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​За добу ЗСУ знищили ще 400 окупантів, дев’ять танків та гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

​За добу ЗСУ знищили ще 400 окупантів, дев’ять танків та гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 55 510 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 55 510 (+400) осіб;
  • танків – 2236 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин – 4776 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од.;
  • РСЗВ – 318 (+0) од.;
  • засобів ППО – 169 (+1) од.;
  • літаків – 253 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 218 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) од.;
  • крилатих ракет – 240 (+1) од.;
  • кораблів / катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од.;
  • спеціальної техніки – 125 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових.

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