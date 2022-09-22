​За добу ЗСУ знищили ще 400 окупантів, дев’ять танків та гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 55 510 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.09 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 55 510 (+400) осіб;

танків – 2236 (+9) од.;

бойових броньованих машин – 4776 (+28) од.;

артилерійських систем – 1341 (+1) од.;

РСЗВ – 318 (+0) од.;

засобів ППО – 169 (+1) од.;

літаків – 253 (+0) од.;

гелікоптерів – 218 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9) од.;

крилатих ракет – 240 (+1) од.;

кораблів / катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од.;

спеціальної техніки – 125 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових.