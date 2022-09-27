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Зонд NASA врізався в астероїд під час захисного випробування

Місія стала першою спробою змінити положення астероїда чи будь-якого іншого природного об’єкта в космосі.

Зонд NASA врізався в астероїд під час захисного випробування
Фото: ЕРА/UPG

Космічний корабель Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США 26 вересня протаранив астероїд Діморф на неймовірній швидкості. Це стало безпрецедентним випробуванням планетарного захисту, генеральною репетицією дня, коли "камінь-вбивця насправді загрожуватиме Землі".

Про це пише MSN Canada.

Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд “Дарт” врізався в космічний камінь на швидкості 22 500 км/год. Вчені очікували, що зіткнення виріже кратер, викине в космос потоки каміння та бруду і, що найважливіше, змінить орбіту астероїда. 

Телескопи у всьому світі і в космосі були націлені саме на цю саму точку неба, щоб зафіксувати подію. 

“Хоча удар був одразу очевидний – радіосигнал Дарта раптово припинився – будуть потрібні дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда”, – йдеться у повідомленні.

Місія, вартістю 325 мільйонів доларів, стала першою спробою змінити положення астероїда чи будь-якого іншого природного об’єкта в космосі.

“Ми вступаємо в нову еру людства”, – сказала директор відділу планетарних наук НАСА Лорі Глейз.

Раніше того ж дня адміністратор NASA Білл Нельсон нагадав людям у твіттері: “Ні, це не сюжет фільму”. У попередньо записаному відео він додав: “Ми всі бачили це в таких фільмах, як “Армагеддон”, але ставки в реальному житті – високі”.

Нагадаємо, у серпні NASA опублікувало нове фото Фантомної галактики – сонячної системи за 32 млн світлових роки від Землі.

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