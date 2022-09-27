Космічний корабель Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США 26 вересня протаранив астероїд Діморф на неймовірній швидкості. Це стало безпрецедентним випробуванням планетарного захисту, генеральною репетицією дня, коли "камінь-вбивця насправді загрожуватиме Землі".

Про це пише MSN Canada.

Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд “Дарт” врізався в космічний камінь на швидкості 22 500 км/год. Вчені очікували, що зіткнення виріже кратер, викине в космос потоки каміння та бруду і, що найважливіше, змінить орбіту астероїда.

Телескопи у всьому світі і в космосі були націлені саме на цю саму точку неба, щоб зафіксувати подію.

“Хоча удар був одразу очевидний – радіосигнал Дарта раптово припинився – будуть потрібні дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда”, – йдеться у повідомленні.

Місія, вартістю 325 мільйонів доларів, стала першою спробою змінити положення астероїда чи будь-якого іншого природного об’єкта в космосі.

“Ми вступаємо в нову еру людства”, – сказала директор відділу планетарних наук НАСА Лорі Глейз.

Раніше того ж дня адміністратор NASA Білл Нельсон нагадав людям у твіттері: “Ні, це не сюжет фільму”. У попередньо записаному відео він додав: “Ми всі бачили це в таких фільмах, як “Армагеддон”, але ставки в реальному житті – високі”.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

We have impact! Around 7:14 p.m. EDT, the DART spacecraft crashed into the asteroid Dimorphos. What a watershed moment for planetary defense and all of humanity!



Here’s my message to the @NASA’s #DARTmission team. pic.twitter.com/9rNE4dxXjS — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 26, 2022