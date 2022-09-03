NASA скасувало повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива

Керівники місії сьогодні обговорять можливість ще одної спроби.

Фото: NASA відмінило повторний запуск місії Artemis1 до Місяця через витік палива

У суботу, 3 вересня Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США вдруге за п’ять днів відклало дебютний випробувальний політ своєї місії Artemis1 до Місяця.

Про це пише Reuters.

“Останню спробу запустити 32-поверхову ракету “Space Launch System” (SLS) і її капсулу “Orion” припинили після неодноразових невдалих спроб техніків усунути витік переохолодженого рідкого водневого палива, яке закачувалося в паливні баки основної частини корабля”, – йдеться у повідомленні.

Коли ракету знову спробують запустити наразі невідомо, але NASA може запланувати ще одну спробу на понеділок або вівторок.

За словами керівника NASA Білла Нельсона, керівники місії зберуться пізніше в суботу, щоб обговорити можливість майбутнього запуску.

Існує ймовірність того, що ракету повернуть у складальний корпус для подальшого усунення несправностей і ремонту. Якщо це станеться,то наступну спробу запуску відкладуть до жовтня.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Нагадаємо, NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року.

У 1960-70 роках в рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.