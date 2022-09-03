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Запорізьку АЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, – МАГАТЕ

Станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію на Запорізьку ТЕС.

Запорізьку АЕС знову відключили від мережі та зупинили один з реакторів, – МАГАТЕ
Фото: EPA/UPG

Запорізька атомна електростанція знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії у повідомленні від 3 вересня.

Водночас ЗАЕС продовжує подавати електроенергію через резервну лінію на Запорізьку ТЕС. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило команду МАГАТЕ, що один із двох діючих блоків станції сьогодні вдень було відключено через обмеження мережі. Той самий п’ятий блок також був відключений 1 вересня – у день прибуття генерального директора Рафаеля Гроссі на об’єкт – через внутрішню електричну несправність, але наступного дня його знову підключили.

“Один реактор все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для виконання інших важливих функцій безпеки на місці, а також для домогосподарств, заводів та інших через мережу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який очолив місію агентства на Запорізьку атомну електростанцію, підтвердив, що фізична цілісність АЕС порушувалась кілька разів

Доповідь з висновками стосовно перевірки станції буде готова на початку наступного тижня. Рада безпеки ООН почує звіт про результати візиту 6 вересня.

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