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Російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – ГУР

Повістки отримують тисячі представників інтелігенції, приватного бізнесу та промислових підприємств-гігантів. 

Російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – ГУР
Фото: ГУР

Після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах Росії значно зміниться.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Повістки отримують тисячі представників інтелігенції і приватного бізнесу з центральних регіонів РФ та промислових підприємств-гігантів. 

“Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему”, – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що унаслідок російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

“У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених”, – додали в ГУР.

Нагадаємо, в Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії. Нападник перед пострілами сказав: "Зараз усі поїдемо додому".

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