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Зеленський обговорив підтримку України з прем’єр-міністром Нідерландів

Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми.

Зеленський обговорив підтримку України з прем’єр-міністром Нідерландів
Марк Рютте і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

Очільник нашої держави назвав розмову продуктивною.

“Мав продуктивну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів. Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України”, – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. 

“Скоординували підтримку українських ініціатив в межах ООН”, – додав президент.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії – це ознака паніки у Кремлі.

Держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург Нідерландів зі свого боку повідомив, що росіяни, які приїжджають до країни, щоб уникнути військової служби у власній, "точно не будуть" вислані назад.

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