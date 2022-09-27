Зеленський обговорив підтримку України з прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Очільник нашої держави назвав розмову продуктивною.

“Мав продуктивну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів. Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України”, – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ.

“Скоординували підтримку українських ініціатив в межах ООН”, – додав президент.

Had a productive talk with @MinPres. Discussed the situation at the front & further defense support for Ukraine. 🇺🇦 & 🇳🇱 are unanimous: the world should react decisively to sham referenda & increase sanctions pressure on RF. Coordinated support for 🇺🇦 initiatives within the UN — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2022

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії – це ознака паніки у Кремлі.

Держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург Нідерландів зі свого боку повідомив, що росіяни, які приїжджають до країни, щоб уникнути військової служби у власній, "точно не будуть" вислані назад.