​Прем’єр Нідерландів вважає наказ Путіна про часткову мобілізацію панікою

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в кремлі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на NOS.

"Мобілізація, заклики до "референдумів" - усе це ознака паніки. Його риторику щодо ядерної зброї ми вже чули багато разів раніше, - сказав Рютте.

"Я би порадив зберігати спокій", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан закликав посилити допомогу Україні на тлі путінської мобілізації.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно".