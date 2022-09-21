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Резніков відреагував на мобілізацію Путіна "завданням з математики" для російських шкіл

"Скільки триватиме війна Росії проти України, якщо вона продовжиться до тих пір, поки не будуть знищені всі мобілізовані війська?".

Резніков відреагував на мобілізацію Путіна "завданням з математики" для російських шкіл
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на мобілізацію Путіна.

"Математичне завдання" для російських шкіл з цього приводу він оприлюднив у своєму Twitter.

"Математика по-російськи. Найпопулярніша математична задача у російських школярів та їх батьків цієї осені. Порахуй. Подумай над цим", - йдеться в дописі міністра.

Він навів дані про населення РФ, чисельність росармії, тривалість війни в Україні, визнані росіянами втрати і реальну кількість загиблих окупантів, а також кількість потенційно мобілізованих.

"Зазначимо, що під "втратами" розуміються загиблі в бою російські військові. Кількість постраждалих окупантів втричі більша", - зауважив Резніков.

Він запропонував росіянам вирішити завдання: "Скільки триватиме війна Росії проти України, якщо вона продовжиться до тих пір, поки не будуть перебиті всі мобілізовані війська?".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Він уже підписав указ. Надсилання людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії. Міністр оборони Сергій Шойгу після виступу Путіна сказав, що призвати мають близько 300 000 осіб.

Після оголошення мобілізації індекс Московської біржі обвалився до рівня 24 лютого, а росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви.

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