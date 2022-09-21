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Після оголошення мобілізації індекс Мосбіржі обвалився до рівня 24 лютого

Обвал спричинив сьогоднішній виступ Володимира Путіна.

Після оголошення мобілізації індекс Мосбіржі обвалився до рівня 24 лютого
Фото: Ведомости

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації на російському ринку акцій стався обвал.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що на відкритті торгів 21 вересня індекс Мосбіржі знизився на 9,61%, опустившись до 2002,73 пунктів. Це мінімальний рівень із 24 лютого, коли почалася війна в Україні.

Індекс РТС впав на 11,81% – до 1017,86 пунктів, що стало новим мінімумом із 18 серпня.

Станом на 11:30 21 вересня індекс Мосбіржі відновився до 2138,59 пунктів, а індекс РТС – до 1099,12 пунктів.

 

Нагадаємо, 20 вересня котирування обвалилися приблизно на 10% після того, як окупаційна влада самопроголошених ДНР, ЛНР, а також Запорізької та Херсонської областей оголосила про проведення фейкових референдумів про приєднання до Росії.

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