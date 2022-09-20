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Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів, – БЕБ

Він надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів.

Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів, – БЕБ
Фото: БЕБ у Facebook

Співробітники Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон, вивізши понад 2 млн доларів США (80 млн грн – в еквіваленті).

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"З метою їх легалізації на території країн Європейського союзу та приховування джерел походження при переміщенні та декларуванні коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фігурант справи – громадянин України, уповноважений на виконання функцій держави, є суб’єктом декларування. Проте у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи і членів сім’ї та, можливо, були отримані незаконним шляхом.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни перемістила через митний кордон України дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн, що не були підтверджені її доходами.

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