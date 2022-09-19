У Мінреінтеграції розповіли, як зняти готівку на звільнених територіях, де ще не працюють банки

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки там, поки не працюють банківські відділення та банкомати.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

"На деокупованих територіях (ДОТ) України продовжують відновлюватись усі сфери життєдіяльності. Однак на це потрібен час. Скажімо, не всюди налагоджене електропостачання та поновлений зв’язок. Тому не скрізь поки що працює банківська система: банківські відділення та банкомати. Зняти гроші, що надходять на картку (пенсії, соціальну допомогу тощо), в таких умовах непросто. Втім, це можливо", - йдеться в повідомленні.

Так, щоб зняти кошти зі своїх рахунків, можна скористатись кількома інструментами. Зокрема, гроші можна зняти на касі супермаркету, аптеки, АЗС під час оплати покупки. Також є можливість зняти кошти через POS-термінали на Укрпошті.

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції оновило перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації та оточенні.