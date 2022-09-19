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У Харкові перепоховають загиблих на війні бійців і жителів, - Терехов

У перші місяці війни працівники КП "Ритуал" здійснювали поховання з порушенням законодавства України.

У Харкові перепоховають загиблих на війні бійців і жителів, - Терехов
Загальний вигляд кладовища
Фото: Іванна Скиба-Якубова

Влада Харкова розпорядилася перепоховати на цвинтарі №18 загиблих на війні бійців і мирних жителів міста, яких упродовж лютого-березня хоронили з порушенням процедури.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

Сьогодні в міськраді з цього приводу відбулася нарада. Міський голова Ігор Терехов заявив, що в перші місяці війни працівники КП "Ритуал" здійснювали поховання з порушенням законодавства України. У підприємстві провели службове розслідування і за його результатами ухвалили відповідні кадрові рішення.

Теперішнє керівництво КП має виправити ситуацію і перепоховати тіла загиблих, зазначили в пресслужбі.

"Найперше завдання - у найкоротші терміни перепоховати по-людськи їх, кожного в окрему могилу, гріб, з написами, з почестями, як цього вони заслуговують", - сказав Терехов.

Так, наступного тижня заплановано прощання з бійцем тероборони Романом Симонком, який загинув під час обстрілу будівлі облдержадміністрації. Його тіло перепоховають з усіма почестями на Алеї Слави цвинтаря №18.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення.

Раніше російські окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих у Маріуполі, перепоховання до братської могили відбувається без попередньої спроби ідентифікації людей.

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