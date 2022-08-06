Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Окупанти вдарили по Сумщині з гранатометів та мінометів
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
Друга холодна війна завершиться, як і перша, поразкою Москви
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
​Колишньому телеведучому Інтера Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
Українці можуть виїхати до ЄС за біометричним паспортом, – ДПСУ
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Українські військові звільнили село Дібрівне в Харківській області
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
Підготовка до контрнаступу на Херсон вперше дозволяє Україні розпочати активно формувати хід війни, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих

З кожного подвір'я - 10-15 могил.

У Маріуполі окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

Російські окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих у Маріуполі, перепоховання до братської могили відбувається без попередньої спроби ідентифікації людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Після нашої публікації про трупи на вулиці окупанти терміново поновили ексгумацію. Основна частина по бул. Меотиди. З кожного подвір'я - 10-15 могил. Одразу на Старий Крим в братську могилу. Без попередньої спроби ідентифікації", - констатував він.

Андрющенко також додав, що стосовно могил вже достеменно відомо, що "номери на табличках на кладовищі - це не порядковий номер трупа для обліку".

"Це - номер протоколу огляду прокуратури так званої ДНР. Тобто під кожним номером не один, а декілька трупів. Навіть через місяці реальний розмах трагедії Маріуполя вражає, а реальну кількість загиблих страшно уявити", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, що минулого тижня в Маріуполі на наявність гострої кишкової інфекції були обстежені 23 людини. З них офіційно захворювання підтвердили у 17 осіб, половина з них діти. 

Також "влада” у тимчасово окупованому Росією Маріуполі наказала терміново почати заготівлю дров на зимовий період.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також