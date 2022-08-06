Російські окупанти поновили ексгумацію тіл загиблих у Маріуполі, перепоховання до братської могили відбувається без попередньої спроби ідентифікації людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Після нашої публікації про трупи на вулиці окупанти терміново поновили ексгумацію. Основна частина по бул. Меотиди. З кожного подвір'я - 10-15 могил. Одразу на Старий Крим в братську могилу. Без попередньої спроби ідентифікації", - констатував він.

Андрющенко також додав, що стосовно могил вже достеменно відомо, що "номери на табличках на кладовищі - це не порядковий номер трупа для обліку".

"Це - номер протоколу огляду прокуратури так званої ДНР. Тобто під кожним номером не один, а декілька трупів. Навіть через місяці реальний розмах трагедії Маріуполя вражає, а реальну кількість загиблих страшно уявити", - наголосив радник мера.

Нагадаємо, що минулого тижня в Маріуполі на наявність гострої кишкової інфекції були обстежені 23 людини. З них офіційно захворювання підтвердили у 17 осіб, половина з них діти.

Також "влада” у тимчасово окупованому Росією Маріуполі наказала терміново почати заготівлю дров на зимовий період.