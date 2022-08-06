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Окупанти у Маріуполі хочуть влаштувати суд над полоненими, у філармонії ставлять клітки

"Суд" може відбутися у вересні.

Окупанти у Маріуполі хочуть влаштувати суд над полоненими, у філармонії ставлять клітки
Фото: Міськрада Маріуполя

На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Зазначається, що загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.

"Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та "Червоного Хреста" втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до України живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - сказав міський голова Вадим Бойченко.

Нагадаємо, після вбивства росіянами українських військовополонених в Оленівці, "Азов" закликав цивілізований світ визнати РФ державою-терористом.

Також в Офісі Президента відреагували на рішення Росії визнати "Азов" "терористичною організацією". Там зазначили, що будь-які рішення в російських юрисдикціях стосовно України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу.

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