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Виїзд фахівців з Енергодара загострює проблеми ЗАЕС, - мер

До повномасштабного вторгнення населення міста нараховувало понад 50 тис.

Виїзд фахівців з Енергодара загострює проблеми ЗАЕС, - мер
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

З окупованого російськими військовими Енергодара на Запоріжжі виїхало близько половини мешканців.

Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов, повідомляє 24 канал.

За його словами, обстріли станції окупантами створюють величезну небезпеку, яка може вилитися у найгірші наслідки. Він переконаний, що ми та й увесь світ повинні бути до цього готовими.

Мешканці тимчасово окупованого Енергодара задля своєї безпеки намагаються евакуюватися на територію, підконтрольну Україні. Попри те, що у величезній черзі на блокпосту у Василівці, звідки можна виїхати до Запоріжжя, потрібно чекати 5–6 днів, люди все одно готові йти на такий крок.

За приблизними підрахунками, з Енергодара виїхало близько половини мешканців. До повномасштабного вторгнення населення міста нараховувало понад 50 тисяч людей.

"Це може стати наступним кроком до гострішої проблеми з фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців, які не вважають, що вони їхня безпека буде гарантована, якщо вони продовжать роботу на станції", – пояснив міський голова Енергодара.

Нагадаємо, що на Запорізькій АЕС російські загарбники ховаються від здійснюваних їхніми ж військами обстрілів у підвалах, позбавивши тим самим персонал станції доступу до укриття.

У МАГАТЕ кажуть, що ЗАЕС повністю вийшла з-під їхнього контролю. 

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