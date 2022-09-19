На Прикарпатті повідомлено про підозру "волонтеру", який привласнив понад 1 млн грн на підтримку ЗСУ, – Офіс генпрокурора

Псевдоволонтер збирав пожертви на особисті банківські рахунки нібито для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників і тепловізійних прицілів для ЗСУ.

Повідомлено про підозру мешканцю Прикарпаття, який з травня до серпня 2022 року, називаючи себе волонтером, через соцмережу збирав кошти на допомогу ЗСУ та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів тощо. Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис. грн, які зрештою привласнив", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Наразі його затримано і за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Нагадаємо, в інтервʼю LB.ua генеральний прокурор Андрій Костін запевнив у відсутності спланованої операції щодо псевдоволонтерів та псевдогуманітарної допомоги. Він повідомив, що є дуже багато інформації щодо різних зловживань, які стосуються гуманітарної допомоги, тож правоохоронці відпрацьовують ці дані. Генпрокурор стверджує, що закликав правоохоронців проводити обшуки в таких справах без "масок-шоу" і попередніх висновків.