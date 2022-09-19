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В Енергодарі внаслідок обстрілів зникло водопостачання

Росіяни продовжують завдавати ударів по по об’єктах промислової зони міста.

В Енергодарі внаслідок обстрілів зникло водопостачання
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Російські війська продовжують обстрілювати місто Енергодар та берег Каховського водосховища.

Про це заявив міський голова Дмитро Орлов.

"Місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", – написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілів у частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.

"Що саме пошкоджено та наскільки серйозно – з’ясовуємо", – зазначив мер.

Нагадаємо, 6 вересня в Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли одночасно вода й електроенергія.

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