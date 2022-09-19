В Енергодарі внаслідок обстрілів зникло водопостачання

Росіяни продовжують завдавати ударів по по об’єктах промислової зони міста.

Російські війська продовжують обстрілювати місто Енергодар та берег Каховського водосховища.

Про це заявив міський голова Дмитро Орлов.

"Місцеві мешканці повідомляють про провокації рашистських військових, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста", – написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілів у частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання.

"Що саме пошкоджено та наскільки серйозно – з’ясовуємо", – зазначив мер.

Нагадаємо, 6 вересня в Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого в місті зникли одночасно вода й електроенергія.