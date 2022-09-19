Головне за ніч. Понеділок, 19 вересня

Ворожий ракетний удар по Південноукраїнській АЕС, обстріли Запоріжжя і Дніпропетровщини, відбиті атаки противника на Донеччині, ексклюзивне інтерв’ю LB.ua генпрокурора Андрія Костіна.

Російська армія сьогодні вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів.

"Приліт" спричинив потужний вибух, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон, повідомив "Енергоатом".

"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні.

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" – наголосили в "Енергоатомі".

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео ворожої ракетної атаки на ПАЕС і закликав зупинити Росію, яка обстрілами українських ядерних обʼєктів наражає на небезпеку весь світ.

ПАЕС розташована в Миколаївській області. Влітку російські ракети декілька разів пролітали критично низько над нею. Ядерний тероризм росіяни продовжують чинити і на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції. Нагадаємо, взимку і навесні вони загрожували світовій безпеці, коли захопили ЧАЕС.

Офіс генерального прокурора встановив п’ять випадків сексуального насильства проти дітей віком від 4 до 16 років з боку російських військових. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Загалом щодо сексуального насильства в Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, перебуває декілька десятків справ. Співрозмовник LB.ua повідомив, що наразі разом із міжнародними партнерами розробляється стратегія розслідування таких злочинів.

Подробиці – в нашій новині і в інтерв’ю, де дуже багато цікавого!

Генпрокурор Андрій Костін також розповів LB.ua, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження внаслідок вчинення Росією теракту в окупованій Оленівці, де утримуються українські військовополонені.

За його словами, Росія робить усе, щоб знищити та приховати сліди своїх злочинів. Тому Андрій Костін скептично ставиться до місії ООН, що намагається потрапити в Оленівку.

Крім того, він розповів, що ОГ розслідує п’ять проваджень щодо окупантських фільтраційних таборів. Загалом після 24 лютого встановлено 50 місць незаконного утримання, зокрема ті, що використовуються як фільтраційні табори.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 21 удар, підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і пʼяти позицій зенітних ракетних комплексів.

У зв’язку з суттєвою нестачею людських і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. З Тамбова направлено 400 осіб, які відбували покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання збирати з місцевого населення гроші для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 54 650 окупантів. За минулу добу Збройні сили України знищили 170 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 19 вересня ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Наразі відомо про вісім прильотів. За попередніми даними, мішенню знову стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

"Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", – закликав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вранці російська армія вдарила по Запоріжжю знову. Одна ракета упала біля річки Дніпро.

Сьогодні вночі окупанти вже вкотре обстріляли з важкої артилерії і "Градів" Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області.

"Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та "Градів" по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів", – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач. У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2500 родин.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!