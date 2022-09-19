ЗСУ ліквідували 54 650 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Росія вже втратила на війні з Україною близько 54 650 своїх військових. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 170 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб;

танків ‒ 2212 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од.;

артилерійських систем – 1313 (+4) од.;

РСЗВ – 312 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 168 (+0) од.;

літаків – 251 (+0) од.;

гелікоптерів – 217 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) од.;

крилатих ракет ‒ 238 (+0).;

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од.;

спеціальної техніки ‒ 125 (+3) од.

Нагадаємо, у зв’язку з суттєвою нестачею людських і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватися до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбували покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.