ЗСУ ліквідували 54 650 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ

Росія вже втратила на війні з Україною близько 54 650 своїх військових. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 170 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.09 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб;
- танків ‒ 2212 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од.;
- артилерійських систем – 1313 (+4) од.;
- РСЗВ – 312 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 168 (+0) од.;
- літаків – 251 (+0) од.;
- гелікоптерів – 217 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) од.;
- крилатих ракет ‒ 238 (+0).;
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од.;
- спеціальної техніки ‒ 125 (+3) од.
Нагадаємо, у зв’язку з суттєвою нестачею людських і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватися до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбували покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.