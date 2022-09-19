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ЗСУ ліквідували 54 650 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

ЗСУ ліквідували 54 650 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ
Фото: EPA/UPG

Росія вже втратила на війні з Україною близько 54 650 своїх військових. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 170 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 54 650 (+170) осіб;
  • танків ‒ 2212 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 1313 (+4) од.;
  • РСЗВ – 312 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од.;
  • літаків – 251 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2) од.;
  • крилатих ракет ‒ 238 (+0).;
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+3) од.

 

Нагадаємо, у зв’язку з суттєвою нестачею людських і матеріальних ресурсів російські окупанти продовжують вдаватися до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбували покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

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