9 російських військових мають вироки за злочини на території України, - генпрокурор

Багато справ передаються до суду для слухання в заочному режимі.

Офіс генпрокурора має судові вироки щодо дев’яти російських військових, які вчиняли злочини на території України. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

“Ми все це завжди комунікуємо. Але я хочу зазначити, що тільки відносно Шишимаріна є вирок за вбивство. Інші вироки — за обстріли цивільних об’єктів, крадіжки, мародерство тощо. Тобто в нас не дуже багато військових Росії, яких ми можемо реально засудити. Я маю на увазі, не в заочному режимі. Тому ця робота триває, ми над кожною справою працюємо”, - зазначив генпрокурор.

Водночас, за його словами, багато справ щодо російських військових передаються до суду для слухання в заочному режимі.

“Якщо ми зібрали всі докази, ми не можемо ці справи просто тримати, це буде неправильно. Тому що якщо є потерпілі, вони мають відчути справедливість, що буде вирок - навіть в умовах заочного правосуддя”, - переконує Костін.

“Може й так статися, що ці військові продовжують перебувати в лавах російських збройних сил або інших формувань, і ми їх можемо взяти в полон. Ви ж розумієте, що в них також не дуже багато резервів, і ті люди, які були виведені — також повертаються до лав їхніх збройних формувань. Якщо вони потраплять в полон, можемо їх ідентифікувати і покарати тут. Але ми також повинні розуміти, що ці люди після вироків - навіть заочних - ніколи не покинуть територію Росії, хіба що полетять до якоїсь країни, яка їх підтримує - наприклад Північної Кореї. Їхнє майно може бути арештоване за кордоном. Навіть якщо не буде, будуть певні наслідки”, - резюмував очільник Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, у травні Соломʼянський райсуд Києва визнав російського військового Вадима Шишимаріна винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудив його до довічного ув’язнення Російський військовий умисно убив 62-річного мешканця села Чупахівка на Сумщині Олександра Шеліпова. 28 лютого чоловік просто трапився на шляху Шишимаріна та інших окупантів.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни.

В липні Київський апеляційний суд змінив вирок Шишимаріну з довічного увʼязнення на 15 років позбавлення волі.